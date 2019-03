Algérie: le prochain gouvernement sera composé de jeunes et de femmes

Après la démission du premier ministre algérien et la nomination de son successeur pour assurer la formation d’un gouvernement consensuel, ce dernier a promis qu’il formerait un gouvernement temporaire composé de technocrates et d’autres personnes pour œuvrer en faveur d’un changement politique suite aux manifestations de plusieurs semaines dans les rues. Il a également exhorté l’opposition à participer au dialogue.

Noureddine Bedoui a exposé ses plans lors d’une conférence de presse à Alger jeudi 14 avril, après que le président Abdelaziz Bouteflika, en mauvaise santé, a annoncé sa décision de ne pas briguer un cinquième mandat qui prolongerait ses 20 ans au pouvoir. Le Premier ministre Bedoui, qui a remplacé Ahmed Ouyahia lundi, a annoncé que le nouveau gouvernement serait formé au début de la semaine prochaine. « Ce gouvernement aura une courte période et son rôle sera d’être le soutien de la conférence nationale et de ce sur quoi les Algériens sont d’accord », a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait technocratique, mais aussi inclure de jeunes Algériens impliqués dans le mouvement de protestation, y compris des femmes.

« Le maquillage sera celui qui représentera toutes les forces et en particulier les jeunes des fils et filles de notre nation afin que nous puissions répondre aux aspirations exprimées par le citoyen algérien », a-t-il déclaré.

Bedoui a confirmé qu’une commission indépendante superviserait la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre a exhorté l’opposition à accepter le dialogue. Mercredi, le gouvernement a déclaré qu’il était prêt pour des pourparlers, affirmant qu’il cherchait un système de gouvernement fondé sur « la volonté du peuple ». Pourtant, la confiance dans le système reste faible et beaucoup perçoivent la décision de Bouteflika de retarder les élections comme une tactique permettant de gagner du temps. Des manifestations de masse sont prévues pour vendredi, avec plus de dix millions de personnes attendues à travers le pays.

Le plan de transition

Des manifestations contre la corruption, le chômage et la classe dirigeante ont secoué le pays au cours des trois dernières semaines. La sphère politique algérienne a été dominée par les vétérans de la guerre d’indépendance du pays contre la France en 1962. Bouteflika dirige le pays depuis 1999, bien qu’il ait promis en 2012 de se retirer après son troisième mandat. Le président est maintenant en fauteuil roulant après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2013 et n’a pas parlé publiquement depuis cinq ans. Pour illustrer le décalage entre le vieillissement de Bouteflika et les jeunes Algériens agités, le président a annoncé son plan de transition dans une lettre à un pays où les gens expriment leurs frustrations par le biais des médias sociaux.

«Quand vous lisez la lettre de près, c’est très malin. Il dit: «Je prends ma retraite», mais plus vous lisez, plus il devient clair que c’est une ruse, qu’il fait un pas de côté et qu’il se protège », a déclaré Kader Abderrahim, analyste à l’université de Sciences Po en France. «Il s’agit d’étendre son quatrième mandat dans la durée. Les Algériens n’ont mis que quelques heures à comprendre ce qui se passait et à comprendre ce qu’il préparait. «