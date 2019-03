Algérie – France: les anti-Bouteflika frappent à la porte de Paris

L’Algérie vit un soulèvement national depuis le 22 février 2019. Les manifestations anti-Bouteflika dénoncent au quotidien un coup de force du 5ième mandat d’un régime prédateur, autocrate qui a pris le peuple en otage depuis des lustres, grâce aux manœuvres politiques occidentales, dont notamment celles françaises. C’est alors, qu’une lettre ouverte a été adressée au peuple français pour la libération définitive de l’Algérie.

« Peuple de France ! Ce peuple d’Algérie auquel vous êtes inextricablement lié par un passé tragique crie sa colère et sa détresse à la face du monde : La mentalité coloniale sévit toujours en Algérie », mentionne la lettre.

Pour les auteurs de ladite lettre, c’est une nouvelle tragédie qui se joue devant la porte et dans les consciences du peuple français : « le temps de la vérité, de la justice et de la réconciliation frappe à vos portes à coup de marteau », peut-on lire dans la lettre qui ajoute que : « Le 22 février 2019, l’Appel d’un peuple le plus violenté dans l’histoire, le plus meurtri, qu’on croyait avoir phagocyté pour le réduire au stade végétatif et n’être plus jamais un sujet historique s’ est soulevé, dans un geste sublime et grandiose , contre ce système prédateur qui sème sur cette terre sacrée depuis 1962 l’injustice, l’oppression, le mépris, la discorde , la corruption et la désolation ».

« L’Algérie vit un soulèvement national qui accomplira son indépendance inachevée en 1962 en instaurant une Algérie libre et démocratique ».

Pour les Algériens, ce pouvoir qui règne contre la volonté du peuple se maintient par le soutien indéfectible des puissances occidentales. Selon eux, elles ont, pour garantir et préserver leurs intérêts, appuyé ce régime qui a perdu tout le sens de la mesure et de la pudeur. Ainsi, les Algériens reprochent à ces puissances d’avoir implicitement cautionné le 5 ème mandat de Bouteflika ce qu’il qualifie de mandat de la « honte et de la démesure ». D’où leur cri de coeur dénommé appel aux justes.

« Peuple de France ! Dans la rive sud de la Méditerranée, un peuple otage d’un pouvoir fondamentalement anti démocratique lance un appel aux Justes de ce pays : une nouvelle histoire peut s’écrire entre les deux peuples. Saisissez ce moment historique et appuyer massivement ce peuple qui exige la mort politique de ce système prédateur ! Ne laissez pas ce monstre froid qu’est l’Etat au nom des intérêts financiers des oligarques qui desservent les peuples briser ce rêve ! ».

D’un passé tragique vers un présent prometteur

« Pour le passé, je cite pour exemple Le capitaine Aler ainsi que Maurice Audin : ils témoignent de la grandeur de l’âme française. Cette âme qui voulait faire rayonner les principes de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité dans le monde, ne peut admettre qu’une fois encore, ces grandes valeurs puissent être souillées au nom de la logique des « intérêts supérieurs de l’Etat ». Et de souligner que la colonisation reste une souillure dans l’histoire de France ! en qu’en faisant écho à l’Appel de l’Algérie, la France construira un nouveau pont et une nouvelle histoire avec l’Algérie.

Si depuis la deuxième moitié du siècle précédent, le grand mouvement des flux migratoires s’est fait du Sud vers le Nord, une Algérie libre et démocratique inversera ce sens de l’histoire et nous verrons un nouveau flux du Nord vers le Sud.