Algérie: les juges refusent de superviser le scrutin présidentiel

Plus de 1 000 juges algériens ont déclaré qu’ils refuseraient de superviser l’élection du mois prochain si le président Abdelaziz Bouteflika était candidat.

La décision du candidat âgé de 82 ans de se présenter pour un cinquième mandat a provoqué de grandes manifestations à l’échelle nationale, la plus grande menace jusqu’à présent pour son règne de 20 ans. Les juges disent qu’ils n’agiront pas contre la volonté du peuple. Dimanche, le président Bouteflika est rentré de Suisse où il avait été soigné. Des dizaines de milliers de manifestants de toutes les couches de la société, y compris des étudiants, des syndicalistes et des avocats, manifestent depuis plus de deux semaines.

S’abstenir

Dans un communiqué, les juges ont déclaré qu’ils devraient s’associer à un effort visant à « déclarer que nous sommes le peuple ». « Nous annonçons notre intention de ne pas … contrôler le processus électoral contre la volonté du peuple, qui est la seule source de pouvoir », indique le communiqué. Par ailleurs, le chef d’état-major de l’armée, le général Gaed Salah, a déclaré que l’armée et le peuple partageaient une vision unifiée de l’avenir, a rapporté la télévision d’Etat. C’est le signe le plus clair à ce jour que les puissantes forces armées algériennes manifestent leur sympathie pour les manifestations, rapporte la BBC. Les hauts dignitaires religieux ont également critiqué la pression exercée sur eux pour qu’ils émettent des sermons pro gouvernementaux.

La corruption

« Laissez-nous faire notre travail, n’intervenez pas », a déclaré à la presse l’imam Djamel Ghoul, dirigeant d’un groupe indépendant de religieux. Le président Bouteflika apparaît rarement en public et n’a pas prononcé de discours public depuis son accident vasculaire cérébral en 2013. Beaucoup de jeunes Algériens sont frustrés par le manque d’opportunités économiques et par ce qu’ils perçoivent comme la corruption d’une élite qui régit le pays depuis son indépendance de la France. Dimanche, des milliers d’enseignants et d’étudiants se sont mis en grève dans plusieurs universités. Le président a déclaré que les manifestations pourraient plonger le pays dans le « chaos ».