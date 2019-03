Algérie: Abdelaziz Bouteflika n’a pas l’intention de démissionner

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika remettra le pouvoir à un successeur élu démocratiquement après l’approbation de la nouvelle constitution et la tenue d’une conférence nationale, a annoncé mercredi 20 mars le vice-Premier ministre Ramtane Lamamra.

« Le plan présenté le 11 mars par le président Bouteflika pour se sortir de cette situation indique que le président s’est engagé à ne pas se présenter à une nouvelle élection et que la conférence nationale indépendante et collective est celle qui fixe la date de ce scrutin », a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin, le vice-Premier ministre Ramtane Lamamra. Il ajoute que « une fois que cette conférence nationale aura lieu … et qu’une nouvelle constitution sera en place … une élection présidentielle aura lieu et d’ici là, le mandat du président Bouteflika expirera et la présidence sera remise au nouveau président algérien.

Cette sortie du vice premier ministre vient donc confirmer les supputations autour d’une possible prolongation du quatrième mandat de Bouteflika. A cette idée d’ailleurs, la population n’entend pas se résigner et demande la démission immédiate de Bouteflika. Des manifestations de grandes ampleurs sont prévues vendredi et marqueront le premier mois de contestation des algériens, du système Bouteflika. Etudiants, médecins, avocats, politiques et femmes, toutes les couches sociopolitiques manifestent ensemble pour demander la fin d’un régime qui aura duré 20 ans.