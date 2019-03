Alain FOKA livre ses vérités sur le néocolonialisme médiatique et le franc CFA(vidéo)

Interrogé sur des questions liées au thème : « L’Afrique et les médias occidentaux : quels traitements ? », le journaliste Alain Foka connu pour son émission « Archives d’Afrique » sur les ondes de la Radio France Internationale, a donné un son de cloche moins condescendant. Prenant la parole, le journaliste camerounais de RFI, a livré ses quatre vérités sur la question du néocolonialisme médiatique, se basant sur le cas précis de RFI : « Je ne comprends pas quelque chose, RFI est un média français financé par l’impôt des français. Comment nous voulons que RFI parle bien de l’Afrique ? », a déclaré Alain Foka, avant d’ajouter : « La question n’est pas de dire pourquoi RFI ne parle pas bien de l’Afrique, mais plutôt comment on va battre ce média ? ».

Sur la question du franc CFA considérée comme une monnaie coloniale qui asphyxie l’économie des pays de la zone francophone, Alain Foka conseille aux africains de se débarrasser de l’émotion pour mieux opiner sur le FCFA.

“Si on sort de cette monnaie ou on l’a fait disparaître, on devient des poussières d’Etat avec des monnaies qui ne tiennent compte de rien et qui ne peuvent pas vivre” , prévient Alain FOKA.

« Nous avons une monnaie qui réunit 14 pays, au lieu d’en faire une force, au lieu de nous l’approprier aussi longtemps que ça été. Non ! On est entrain de voir derrière, quelqu’un qui dit que c’est un outil de colonisation » « On sait que nous avons des dirigeants qui ne sont pas spécialement rigoureux, personne d’eux ne va pas résister trop longtemps à la tentation de fabriquer des billets de mettre sur le marché », a déclaré le journaliste Alain Foka qui illustre sa position avec le cas du Mali : « le Mali est d’abord sorti du franc CFA, le Mali s’est battu pour y retourner dans le franc CFA, la Guinée était dans le CFA, je n’ai pas l’impression que la Guinée, ça va beaucoup mieux parce qu’elle n’est pas dans le franc CFA », a-t-il poursuivi avant d’ajouter : « il y’en qui se battent pour rentrer dans le CFA ».