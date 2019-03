Afrique: le sénégalais Ibrahima Socé Fall nommé Directeur général adjoint de l’OMS

Le médecin colonel Ibrahima Socé Fall a été nommé mercredi 06 mars 2019, Directeur général adjoint de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’homme au brillant parcours fut ancien élève de l’Ecole Militaire de Santé de Dakar.

C’est le premier sénégalais à occuper un tel poste de responsabilité. Figure de proue dans la lutte contre l’épidémie Ebola au Congo, le médecin colonel Ibrahima Socé Fall est nommé mercredi 06 mars sous-directeur chargé des urgences par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il aura la lourde responsabilité de seconder l’actuel Directeur général, Tedros Adhanom, sur des questions liées aux cas urgents. L’homme très respecté dans son pays est un modèle pour la jeunesse africaine.

Qui est Ibrahima Socé Fall et quel est son parcours ?

Ibrahima Socé Fall est un ancien élève de l’Ecole Militaire de Santé (EMS) de Dakar, et était auparavant représentant de l’OMS au Mali avant d’être nommé par le Secrétaire général des Nations Unies en tant que responsable de la crise de l’Ebola et chef de la mission de la MINUAUCE au Mali en novembre 2014. Il est retourné à l’OMS en mars 2015 en tant que directeur du groupe sectoriel Sécurité sanitaire et urgences au Bureau régional après une mission réussie dans l’appui des principaux partenaires à l’interruption de la transmission de la MVE au Mali

Le Dr Fall était le représentant de l’OMS au Mali en pleine crise politique et humanitaire alors que l’OMS avait besoin d’une direction et d’une expertise solides pour faire face aux situations d’urgence complexes. Avant de rejoindre le Mali, Monsieur Fall était conseiller régional au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, chargé de la planification stratégique du programme de lutte contre le paludisme de février 2007 à octobre 2012. Au cours de cette période, il a été nommé point focal de l’OMS pour la lutte contre le paludisme. Il a été coordonnateur du groupe de travail sur la planification stratégique du partenariat mondial »Faire reculer le paludisme ». Il a également coordonné le renforcement des capacités des pays pour accéder au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la composante paludisme. Le Dr Fall a rejoint l’OMS en novembre 2003 en tant que coordonnateur des équipes de soutien inter-pays pour le paludisme dans la Région africaine.