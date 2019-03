Afrique du sud : « les Blancs doivent servir les Noirs », déclarations controversées de Julius Malema

Le politicien sud-africain Julius Malema a suscité l’indignation suite à l’approbation d’un plan d’action national contre le racisme, affirmant qu’il ne voulait pas que la population blanche soit tuée, il souhaitait simplement qu’ils servent la population noire.

« Je ne veux pas que les Noirs travaillent pour les Blancs. Je veux que vous travailliez pour vous et les Blancs travailleront pour vous. Ce sera la vraie liberté », a déclaré Malema, qui dirige le Economic Freedom Fighters (EFF), troisième parti politique du pays. À deux reprises, il a été reconnu coupable de discours haineux et d’incitation à la violence à l’égard des Blancs. Il a fondé l’EFF après avoir été expulsé du Congrès national africain (ANC) en 2012. « Notre parlement, s’il a l’air noir, est contrôlé par de l’argent blanc et ne peut pas légiférer pour servir nos intérêts. Pourquoi? ”, s’est demandé Andile Mngxitama, président du Black First Land First Party, lors d’un débat animé sur RT. « Nous voulons mettre fin au système qui est construit aujourd’hui par des Blancs au sommet, qui oppriment et exploitent les Noirs», a-t-il déclaré.

« Nous construisons une nouvelle société qui prend en charge les Noirs sans opprimer les Blancs. En fait, les Blancs peuvent même partir s’ils le souhaitent! », a argumenté Mngxitama. Dans le système actuel, cependant, « je ne possède rien. Nous ne pouvons même pas légiférer pour exiger que nous prenions la terre. »