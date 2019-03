Afrique: des jeunes font intrusion dans les Instituts français pour passer un message à la France

Le 28 février, c’est une véritable opération coup de poing qu’a organisée des jeunes des pays d’Afrique. A l’initiative de l’ONG Urgences Panafricanistes, l’opération qui s’est déroulée simultanément au Burkina Faso, en Centrafrique, au Mali et en Côte d’Ivoire avait pour but de dénoncer la politique africaine de la France sur le continent africain.

Les vagues de contestation et de dénonciation de la France en Afrique continuent toujours de secouer la capitale des pays francophones d’Afrique. Après la journée de boycott des produits français en Afrique, une trentaine de jeunes panafricains, par pays, se sont introduits avec calme et discipline dans les Instituts français du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Mali et de la Côte d’Ivoire pour passer un message à la France. Leur objectif était des plus clairs : réaffirmer de façon ferme mais sans violence le souhait de voir la France quitter ses positions militaires en Afrique et mettre fin au franc cfa.

Très nuancé dans leurs propos, ces jeunes panafricains ont souvent pris soin de faire la part des choses entre le peuple français leur dirigent. Selon eux, il ne s’agissait donc aucunement d’exprimer une quelconque haine à l’égard d’un peuple ou d’une race mais plutôt un rejet sur un type de politique qui confine toute une partie de l’Afrique au sous-développement.

A travers cette action, il semblerait qu’une nouvelle marche ait été franchie dans la contestation de la présence française sur une partie du continent africain. Lassé de multiplier les conférences et colloques sans pour autant être écouté, une part non négligeable de la jeunesse africaine entend désormais se faire entendre de façon plus énergique.