7 astuces pouvant aider à éliminer les douleurs aux genoux et aux articulations

De nos jours, beaucoup souffrent des douleurs articulaires. Ils ne peuvent pas rester debout, ni assis. Le pire , c’est quand ils marchent. Or nous avons besoin de nos articulations pour nous mouvoir. Mais quand elles deviennent trop douloureuses, tout devient un calvaire. Voici quelques méthodes naturelles pouvant vous aider à gérer ces douleurs.

Les troubles articulaires dont souffrent les gens aujourd’hui sont généralement le résultat d’un abus physique, d’une foulure, d’une entorse, de l’arthrite ou simplement de l’âge. Cependant quelqu’en soit la nature de ces douleurs, il urge de trouver une solution pouvant vous soulager. Découvrez donc quelques méthodes qui pourront vous aider à faire face à ces douleurs.

1. Le Taï-chi ou le yoga

Le tai-chi ou le yoga est une excellente option, car il se concentre sur la connexion entre le corps et l’esprit. De plus, cette pratique sportive favorise le mouvement et un état de pleine conscience. Enfin, il est utile pour l’amélioration de la mobilité et l’aspect méditatif à gérer les douleurs chroniques.

2. La perte de poids

Il n’est pas facile de perdre du poids. Nos habitudes alimentaires sont tellement enracinées et la nourriture peut être un excellent confort en temps de stress et de souffrance. Néanmoins, certains aliments peuvent aggraver les douleurs articulaires. Surtout, si celles-ci sont causées par l’arthrite.Il faut alors consommer de nombreux aliments sains et complets pour réduire l’inflammation. La réduction immédiate de la douleur vous aidera à perdre du poids au fur et à mesure.

3. Les baumes aux herbes médicinales

Les baumes analgésiques, souvent achetés à la pharmacie contiennent du salicylate pour soulager la douleur. Mais ces baumes seront efficaces seulement si votre corps a une sensibilité au salicylate. Cependant, à en croire une étude publiée dans le Journal of Biological Sciences , un baume réalisé avec de la cannelle, du gingembre, de la gomme arabique , ainsi que de l’huile de sésame fonctionnerait aussi bien que les baumes au Salicylate.

4. Ecorce de Saule

L’écorce de saule est encore appelée “l’aspirine de la nature”. Ce surnom provient du fait que le composant analgésique qu’elle contient n’est autre que la salicine, qui se convertit en acide salicylique dans le corps. L’extrait d’écorce de saule peut s’acheter sous forme de capsules, de teintures ou en thé. Par ailleurs, certaines personnes préfèrent mâcher l’écorce.

Cependant, si vous êtes allergique à l’aspirine ou prenez des anticoagulants, évitez de prendre l’écorce de saule. Sinon, les effets secondaires potentiels sont limités et modérés. Bien qu’il existe quelques études qui ont démontré l’efficacité de l’écorce de saule pour soulager la douleur, de nouvelles études sont en cours pour en savoir plus sur ce remède qui est utilisé depuis plus de 4000 ans !

5. L’extrait du gingembre

Le gingembre, qui est une épice populaire, est utilisée dans la cuisine, ainsi qu’en tant que complément alimentaire ou dans des baumes topiques. Il est aussi Utilisé pour soulager la nausée et la douleur. D’après une étude menée sur des personnes souffrantes d’arthrite, l’utilisation du gingembre en plus des médicaments habituels réduisait encore plus la douleur qu’avec seulement le médicament.

Par ailleurs, l’efficacité est la même si vous faites usage du gingembre frais ou en poudre. Donc, il est recommandé que cette épice soit toujours présente dans votre cuisine. Le gingembre peut être une bouée de sauvetage pour tout type de douleur.

6. La thermothérapie

La chaleur est un autre excellent analgésique naturel car elle détend les muscles et prévient la paralysie des articulations. En outre, la thermothérapie est souvent utilisée en combinaison avec la cryothérapie car les deux sont complémentaires. Cependant, le froid est nécessaire dans les 24 heures qui suivent une crise, car il réduit significativement l’inflammation. Quant à la chaleur, elle est utilisée après ce délai pour réduire la douleur résiduelle et faciliter la mobilité. Utilisez la chaleur oui, mais songez à mettre un coussinet ou une serviette sur la partie afin de ne pas vous brûler la peau. Il faut également prêter une attention particulière à votre chaleur corporelle et arrêtez dès que vous avez trop chaud. C’est la raison pour laquelle, il est préférable d’éviter la Thermothérapie la nuit.

7.La méthode RICE

En effet, Rice (riz en anglais) est un acronyme d’une série d’action pouvant aider à gérer la douleur et réduire l’inflammation causée par cette dernière. En général, elle est recommandée pour les foulures et entorses. Mais, elle peut également être utile pour les personnes souffrante d’une condition chronique comme l’arthrite.

RICE signifie donc Rest = Repos

Ice = Glace

Compression= Compression

Elevation = Élévation

Lorsque vous avez un épisode de douleur articulaire ou au genou, quelque soit la cause, il est important de reposer cette zone. Évitez d’utiliser l’articulation douloureuse pendant un moment et élevez cette zone le plus haut possible. Cela prévient que le fluide s’accumule et aggrave le gonflement.

Appliquez une compresse froide plusieurs fois par jour. Cela peut vous aider à réduire l’inflammation et soulager la douleur. En outre, un bandage de compression vous aidera à prévenir la réapparition du gonflement. Néanmoins, il ne faut pas que celui-ci soit trop ou pas suffisamment serré.