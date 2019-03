30 ans de carrière de Adrienne Koutouan: un gros spectacle avec des professionnels se prépare

La comédienne Adrienne Koutouan était ce mardi 12 mars devant les journalistes, dans le cadre de la conférence de presse annonçant ses 30 ans de carrière prévus le 30 mars prochain. Un gros spectacle avec plusieurs professionnels du monde de l’événementiel en Côte d’Ivoire.

Lors de la conférence de presse du spectacle des 30 ans de carrière, le DG de « Wendy&Co », Karim Karim a annoncé les couleurs de ce qui se prépare. La célébration des 30 ans de carrière d’Adrienne Koutouan est donc une organisation sous l’expertise de nombreuses structures et personnes rodées dans le domaine de l’événementiel en Côte d’Ivoire. Il a décidé de faire appel à ces derniers que sont Kader Djiré de Mediatics, Georges Aziz (Le PCO), Yves De MBella et bien d’autres, pour conférer un cachet de perfection particulier à cette fête dédiée à cette célébrité du monde du 7e art du pays. On s’attend à un gros spectacle tant sur le plan organisationnel que sécuritaire du côté du Palais de la Culture d’Abidjan le samedi 30 mars prochain. La stratégie déployée par le producteur de ce spectacle, M.Don Karim, a arraché la confiance et l’adhésion de nombreux partenaires et sponsors tels que « Moov CI », « Castel », « A+Ivoire » et bien d’autres qui ont accepté de s’y greffer.

Mais Adrienne Koutouan réserve du lourd aux Ivoiriens. Au cours de cette conférence, Adrienne Koutouan a révélé avoir sollicité Don Karim pour l’organisation de ses 30 ans de carrière pour son expertise avérée en matière d’ organisation de grands événements. Réticent au départ, le maître de l’événementiel a fini par accepter et mettre la machine « Wendy&Co » en route pour un spectacle réussie. Pour l’occasion, Adrienne Koutouan s’est entourée de Guédéba Martin et Adama Dahico comme metteur en scène et chef d’orchestre du spectacle intitulé « Pourquoi », une pièce de théâtre à forte dose d’humour. Car Adrienne se considère avant tout comme une comédienne et actrice.

Pour connaître la réponse à la question « Pourquoi » du titre de son spectacle, rendez-vous le 30 mars prochain à partir de 17 heures, au Palais de la culture de Treichville.