27e journée Serie A: enjeux et compositions probables du match Juventus – Udinese

Pour le compte de la 27e journée de Serie A, la Juventus Turin accueille Udinese, vendredi 8 mars. La Juventus, plus leader que jamais en championnat, entend bien continuer à engranger les points face à un Udinese qui veut prendre le large sur la zone de relégation.

En ouverture de la 27e journée de Serie A, la Juventus accueille Udinese. Les Bianconeri sont largement en tête du championnat et vont profiter de ce match pour préparer leur choc face à l’Atlético. La Vieille Dame sait qu’elle va devoir faire un exploit contre les Colchoneros. Les hommes d’Allegri devraient donc répéter leur gamme avec la réception de l’Udinese.

Dans son stade, la Vieille Dame veut frapper fort contre l’Udinese et montrer que l’exploit est possible face à l’Atlético. De son côté, l’Udinese possède 7 points d’avance sur le 1er relégable. Les succès récents obtenus sur deux formations relégables, le Chievo et Bologne, ont donné de l’air aux hommes de Davide Nicola.

Les deux dernières confrontations face à la Vieille Dame se sont terminées sur le même score de 2-0. Un scénario semblable est tout à fait possible ce vendredi soir, car l’Udinese possède une des plus mauvaises attaques en déplacement (19e bilan de Serie A) et la Juve a conservé sa cage inviolée sur 2 de ses 3 matchs joués au Juventus Stadium en 2019.

Voici les compositions probables

Juventus : Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Can, Bentancur, Matuidi, Mandzukic et Cristiano Ronaldo

Udinese : Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar, Pussetto et Okaka

Stade : Allianz Stadium

Heure : 20h30