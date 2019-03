27e journée Liga: compositions officielles du match FC Barcelone – Rayo Vallecano

Après avoir balayé deux fois le Real Madrid au Santiago Bernabeu, le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano pour le compte de la 27e journée Liga. Avec une belle avance en championnat, Ernesto Valverde devrait faire tourner en prévision de la réception de l’Olympique Lyonnais.

Les Blaugranas reçoivent aujourd’hui le Rayo Vallecano, à l’occasion de la 27e journée de Liga, à quatre jours d’un match décisif face à l’Olympique Lyonnais, en Ligue des champions. Force est de constater que l’entraîneur barcelonais n’a pas décidé de faire reposer ses troupes. C’est un 4-3-3 type qui est aligné au coup d’envoi avec quatre changements par rapport au onze qui s’était imposé à Madrid il y a une semaine. Marc ter-Stegen est toujours dans le but, alors que Nelson Semedo remplace Sergi Roberto et Samuel Umtiti fait son grand retour, aligné en lieu et place de Clément Lenglet, suspendu, aux côtés de Piqué. Alba, Busquets et Arthur sont toujours là, mais Arturo Vidal remplace Rakitic. Messi et Suarez sont aujourd’hui accompagnés par Coutinho.

Les compositions officielles

FC Barcelone : ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Alba – Vidal, Busquets, Arthur – Messi, Suarez, Coutinho

Rayo Vallecano : Dimitrievski – Advíncula, Velázquez, Amat, Gálvez, Álex Moreno – Imbula, Santi Comesaña, Bebé, Álvaro – Raul De Tomás