JIF 2019: Moov Bénin célèbre ses femmes battantes et entreprenantes

Dans le cadre de la 24 ème édition de la journée internationale de la femme, Moov Bénin a célébré vendredi 08 mars 2019 son personnel féminin à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

Telle une retrouvaille entre femmes, Moov Bénin a réuni autour d’un déjeuner, vendredi, son personnel féminin. A location de cette réjouissante initiée par la direction exécutive de Moov Bénin, toutes les femmes présentes habillées en pagne locale à elles offert par la direction exécutive, ont partagé des moments inoubliables ensemble. A travers cette cérémonie, Moov Bénin entend reconnaître la bravoure et le dévouement des vaillantes dames qui, comme des hommes, s’activent quotidiennement pour des meilleurs rendements.

Plusieurs amazones de la structure ont été mise à l’honneur. Il s’agit parmi tant d’autres de Myriam Tchinkoun, Ingenieur Séniors IN et VAS, supper Woman forte et dynamique, elle coordonne et développe les offres commerciale et services à valeur ajoutée. Figurent également dans le lot, Gisèle Hounnou, proactive et chef division Littoral, elle accompagne et coache d’une main de fer, les commerciaux; Souliatou Bouari, spécialiste déploiement réseaux, Woman d’exception de Moov Bénin, coordonne et supervise les projets de déploiement d’accès du réseau moov.

A l’occasion de cette journée de 8 mars organisée par Moov Bénin, un jeu concours a permis aux femmes de gagner plusieurs lots notamment des clés Usb, des pack Wifi 4G et plus.