Y a t’il des avantages à uriner dans la salle de bain, plutôt que dans les toilettes ?

Uriner sous la douche peut paraître une pratique répugnante pour certaines personnes, car elles pensent que, ce besoin est pour les toilettes et non pour la douche. Mais, ces dernières ont tort, car uriner sous la douche, se révèle particulièrement avantageux. Découvrez quelques raisons pour lesquelles vous devriez uriner sous la douche.

La douche est un endroit témoin, de toutes nos actions intimes. Dans ce recoin de la maison, on se sent libre de ses actions, car on est à l’abri, des regards indiscrets.

L’intimité qui caractérise ce lieu, requiert une certaine propriété, d’où, la douche n’est pas initialement destinée à accueillir l’urine. Mais, à en croire une étude américaine, 61% des américains urinent sous la douche et c’est le cas dans plusieurs autres pays.

Cinq raisons pour lesquelles, l’on devrait uriner sous la douche

1-Uriner sous la douche est bon pour économiser

En effet, le fait d’uriner sous la douche vous permet d’économiser l’eau. Voilà pourquoi une université britannique a conseillé à ses 15000 étudiants d’uriner sous la douche pour le bien de la planète.

2-Uriner sous la douche est hygiénique

Uriner sous la douche vous épargne des infections. Car vous disposez de l’eau pour vous nettoyer. En effet, l’utilisation des papiers toilettes d’une mauvaise manière, vous expose aux infections.

3- Les effets sur la peau

L’urée est un composant de l’urine qui permet une bonne hydratation de la peau. Donc, uriner sous la douche, vous permet de récupérer votre urine, que vous pouvez par la suite utiliser pour votre peau.

4- Uriner sous la douche est bon pour votre budget

Si vous voulez aller au petit coin, c’est autre chose. Sinon, uriner sous la douche vous permet de faire des économies considérables concernant l’achat du papier hygiénique.

5- Uriner sous la douche a beaucoup d’avantages pour votre vie sexuelle

A en croire Christine Schoenwald, une bloggeuse américaine spécialisée dans le couple, il est possible d’adopter une position spécifique sous la douche pour uriner afin d’atteindre l’orgasme plus facilement. Elle poursuit en conseillant de se mettre en position de squat, c’est-à-dire les genoux légèrement pliés pour uriner comme si vous étiez sur les toilettes cela engage automatiquement vos muscles pelviens qui vont se retendre petit à petit et se muscler. Cet exercice tonifie les muscles pelviens et pourra à terme, augmenter le plaisir, favoriser la lubrification durant les rapports sexuels et soulager les douleurs vaginales.