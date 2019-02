Voici les stars afro-américaines les plus puissantes d’Hollywood

Une star pouvant désigner également une célébrité dans le milieu culturel et dans le monde du show-business. C’est celui ou celle dont l’image et le nom sont généralement connus et évoquent ce qu’elle a pu accomplir au cours de sa carrière. A Hollywood, plusieurs afro-américains ont fait preuve de leur talent et sont devenus aujourd’hui des stars les plus puissantes dans l’arène du cinéma. Nous vous en dévoilons une dizaine.

1- Denzel Washington, le monstre sacré

Acteur au charisme magnétique et au jeu intense, Denzel Washington est sans équivoque le comédien afro-américain le plus respecté d’Hollywood, glanant pour chacune de ses performances (ou presque) des nominations ou des récompenses. Au-delà des plateaux, celui qui s’est essayé à la réalisation avec le récent »Fences » mène une vie de famille tout à fait noble.Denzel Washington dans « Fences » (2016).

2- Chadwick Boseman, l’étoile montante

C’est la nouvelle égérie du Marvel Cinematic Universe. Introduit dans « Civil War » en tant que Black Panther, Chadwick Boseman viendra défendre les couleurs du Wakanda dans le film dédié au premier super-héros africain de la maison des Avengers, le 14 février 2018. Avant, il s’est notamment glissé dans la peau de James Brown dans le biopic « Get On Up « .Chawick Boseman dans « Black Panther » (2018).

3- Will Smith, le roi du box-office

Quel chemin parcouru depuis la série « Le Prince de Bel-Air » ! Qu’il nous fasse rire (« Men In Black « , « Hancock « ) ou pleurer (« Sept Vies « , « À la poursuite du bonheur »), Will Smith sait assurément attirer les foules dans les salles de cinéma. Ce qui lui vaut parfois le titre de roi du box-office. Will Smith dans « Seul contre tous » (2015).

4- Oprah Winfrey, la reine Midas

Quand elle n’est pas actrice, elle produit, et quand elle ne produit pas, elle est probablement en train de règner sur son empire qui vaut des milliards de dollars. Business woman accomplie, Oprah Winfrey a également à son actif une filmographie de choix. Prochainement, elle sera à l’affiche du Disney « Un raccourci dans le temps « . Avant d’assurer la présidence des États-Unis en 2020 ? Oprah Winfrey dans le film « Un raccourci dans le temps » (2018).

5- Forest Whitaker, le touche à tout

Autre acteur caméléon, Forest Whitaker s’illustre aussi bien dans les drames intimistes que dans les blockbusters comme ici dans « Rogue One « . Sa prestation dans « Le Dernier roi d’Écosse « , sous les traits du dictateur ougandais Idi Amin Dada, est restée dans les mémoires. Elle lui a d’ailleurs valu un Oscar en 2007. Forest Whitaker dans « Rogue One » (2017).

6- Viola Davis, actrice à fleur de peau

Quand Viola Davis joue, elle vous transmet toute son énergie, toute sa passion et sa fougue. Elle vous émeut, vous émerveille et vous touche comme personne. Après des années d’indifférence, l’Académie des Oscars a enfin mesuré l’étendue de son talent en 2016, lui offrant une statuette dorée pour sa prestation dans « Fences « . Autant dire qu’il était temps… Viola Davis dans le film « Get on Up » (2014).

7- Octavia Spencer, la douceur incarnée

8- Jamie Foxx, la force tranquille

Il sait tout faire. En matière de chant, on lui doit une discographie de premier choix, teintée de blues et de R&B. Côté cinéma, Jamie Foxx impressionne tout autant. En 2004 par exemple, le crooner a joué nul autre que le pianiste Ray Charles dans un biopic de Taylor Hackford. L’année suivante, il en est récompensé par l’Académie. Jamie Foxx dans le drame « Sleepless » (2017).

9- Laurence Fishburne, le vétéran

Voilà des années qu’il arpente les studios hollywoodiens, toujours avec la même démarche et la même assurance. Car il faut le dire, Laurence Fishburne est une valeur sûre. Perry White dans « Man of Steel « , Morpheus dans « Matrix « … le comédien a fait ses armes dans le fameux Actors Studio new-yorkais, comme un certain Robert de Niro . Laurence Fishburne chez Richard Linklater pour « Last Flag Flying » (2017).

10- Angela Basset, talent débordant