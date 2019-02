Victoires de la Musique: le chanteur Damso couronné (vidéo)

Le chanteur congolais Damso a été couronné hier vendredi 8 février 2019, lors de la 34eme cérémonie des victoires de la musique. Cette célébration de la musique francophone a permis à l’artiste d’apparaître à la télévision française pour la première fois.

Et effet, le rappeur congolais Damso a remporté, ce vendredi 8 février, le prix de l’album rap de l’année avec « Lithopédion » aux Victoires de la Musique, en France. Lors de la remise de son prix, il a expliqué, qu’il n’a pas toujours des propos très élogieux à l’égard des victoires. « Là où j’ai fait preuve de colère, vous avez su faire preuve d’ouverture d’esprit », a-t-il affirmé.

Il faut notifier que, c’est la toute première fois que, les téléspectateurs de la télévision France 2, ont découvert le chanteur. Bien qu’il soit discret, Damso est la coqueluche de la musique actuelle. Car cela fait déjà 2 ans, que l’ artiste congolais qui vient de décrocher la victoire de l’album du rap hier, se soit glisser parmi les meilleurs ventes de disques en France. 4 eme en 2017 avec le titre 3 ‘’ Ipseité’’ vendu à près de 400000 exemplaires, 3eme 2018 avec ‘’Lithopédion’’ et d’un nombre pléthorique de près de 260000 de fans. Aussi, son dernier duo avec Orelsan « Rêves bizarres » interprété aux Victoires cumule même 28 millions de vues sur Youtube.

Par ailleurs, Damso est un rappeur incontournable, jamais vu à la télévision, qui n’a pas toujours été très tendre avec les Victoires de la musique et l’image de sa musique dans les médias. Damso a encore espéré que cela allait « continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu’il est, et non ce qu’on veut qu’il soit ». Deux autres rappeurs étaient nommés dans cette catégorie. Il s’agissait de Moha La Squale avec « Bendero » et Georgio avec « XX5 ».

Damso, de son vrai nom William Kalubi, né le 10 mai 1992, à Kinshasa en République démocratique du Congo, est auteur-compositeur-interprète belgo-congolais. Actif dans le monde du rap depuis 2006, Damso voit sa carrière vraiment décoller en 2015, lorsqu’il est repéré par Booba, qui inclut son morceau Poséidon sur la mixtape OKLM. Il intègre alors le collectif et label 92i, et signe chez Universal. Après une apparition sur le morceau Pinocchio de Booba qui le fait connaître du grand public, Damso sort son premier album Batterie faible, le 8 juillet 2016[1], qui est certifié disque de platine. Son second album Ipséité, sorti le 28 avril 2017, connaît un grand succès en France et en Belgique, et est certifié disque de diamant[2] depuis le 31 août 2018, et disque de platine en Belgique. Le 15 juin 2018, marque la date de sortie de son troisième album, Lithopédion. Enfin, le 29 août 2018, la rupture entre Damso et son label 92i est officialisée par Booba, sur Instagram. En effet, Damso avait signé sur ce label pour 3 albums.