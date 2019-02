Venezuela: le bras de fer entre Trump et Maduro s’exacerbe

La crise socio-économique et politique qui prévaut au Venezuela, s’aggrave et se résume en un conflit entre deux personnes : Trump et Nicolas Maduro. Les deux chefs d’Etat se livrent à une série de passe d’armes relayée par la presse internationale.

Les relations diplomatiques entre Washington et Caracas ne cessent de se détériorer. Ce lundi 18 février, s’exprimant face à la communauté vénézuélienne de Floride, le président Donald Trump a appelé les militaires vénézuéliens à accepter «l’offre généreuse» de Juan Guaido en les avertissant des conséquences de leur soutien au Président Maduro. Il a de même mis en garde les chefs militaires du Venezuela qui refusent de se rallier au «Président» autoproclamé Juan Guaido et a qualifié Maduro de “marionnette cubaine”: «Vous pouvez choisir d’accepter l’offre généreuse d’amnistie du Président Guaido et vivre en paix auprès des vôtres […] Sinon vous pouvez choisir la seconde voie: continuer à soutenir Maduro. Dans ce cas, vous n’aurez aucun endroit où vous réfugier, pas de sortie possible. Vous perdrez tout», a-t-il averti.

A Caracas, c’est la colère. Le président Nicolas Maduro a réagi aux déclarations de son homologue américain en dénonçant «un discours de style nazi». Il a aussi annoncé l’arrivée de 300 tonnes d’aide humanitaire expédiées depuis la Russie, tout en réitérant son opposition à l’entrée dans le pays de vivres et de médicaments américains qu’exige l’opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l’Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême et qui s’est autoproclamé le lendemain «Président en exercice du pays» et a prêté serment au cours d’une manifestation. Donald Trump l’a reconnu comme «Président par intérim». Pour le président Nicolas Maduro, les Etats-Unis se servent de Juan Guaido pour le renverser. Maduro soutenu par la Russie, la Chine (…) refuse toute collaboration avec les Etats-Unis.