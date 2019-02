USA: Trump dénonce une possible tentative «illégale» de l’écarter du pouvoir

Le président Donald Trump a estimé lundi 18 février, que son ministre adjoint de la Justice et l’ancien chef du FBI avaient «l’air d’avoir planifié un acte très illégal » en discutant en 2017, des moyens constitutionnels de l’écarter du pouvoir.

Un an après son limogeage, l’ancien directeur par intérim du FBI a fait des révélations dans une interview diffusée ce dimanche sur la chaîne CBS. Dans l’émission télévisée « 60 Minutes », Andrew McCabe assure avoir discuté avec le numéro deux du ministère de la Justice Rod Rosenstein des moyens de déclencher le 25e amendement de la Constitution. Cet amendement prévoit la destitution du président par son gouvernement au cas où il serait jugé “inapte” à exercer ses fonctions. Ces échanges qui avaient été évoqués en septembre dans la presse, viennent ainsi d’être confirmés par Andrew McCabe.

À l’époque, a-t-il dit dans un entretien diffusé dimanche, le numéro deux du ministère de la Justice Rod Rosenstein et lui-même étaient « très inquiets » au sujet du président Trump, soupçonné de vouloir étouffer l’enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et Moscou. Donald Trump dénonce une tentative « illégale » pour l’écarter du pouvoir. En cause, les révélations de l’ancien directeur par intérim du FBI dans une interview diffusée ce dimanche sur la chaîne CBS.

Dans l’émission télévisée « 60 Minutes », Andrew McCabe assure avoir discuté avec le numéro deux du ministère de la Justice Rod Rosenstein des moyens de déclencher le 25e amendement de la Constitution. Cet amendement prévoit la destitution du président par son gouvernement au cas où la majorité de son cabinet le juge inapte à l’exercice du pouvoir: « C’était un moment de chaos très stressant, dit McCabe, le numéro deux du ministère de la Justice était très inquiet à propos du président, très inquiet sur ses capacité et sur ses intentions ». Car Rosenstein qui devrait lui-même quitter son poste en mars était chargé de superviser l’enquête (sur une possible collusion entre son équipe de campagne et Moscou) russe du procureur spécial Robert Mueller et craignait que Trump ne cherche à l’étouffer.

Du côté de la Maison Blanche, le président Trump a réagi lundi avec ambivalence à ces révélations, mettant en doute la crédibilité d’Andrew McCabe – limogé en mars 2018 du FBI pour « manque de sincérité » – tout en ayant l’air de donner du crédit à ses propos.

« Waou, tellement de mensonges par le directeur du FBI par intérim, désormais déshonoré Andrew McCabe. Il a été viré pour ses mensonges et son histoire devient aujourd’hui encore plus cinglée », a écrit le président républicain. Avant d’ajouter : « lui et Rod Rosenstein (…) ont l’air d’avoir planifié un acte très illégal et d’avoir été démasqués. », a tweeté Trump.