Le sénateur américain Bernie Sanders, le populiste progressiste qui a lancé un défi acharné à la leader Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016, a déclaré mardi qu’il demanderait à nouveau l’investiture présidentielle du Parti démocrate en 2020.

Sanders, 77 ans, a annoncé sa candidature dans un long courrier adressé aux partisans tôt le matin, dans lequel il s’engageait à créer un vaste mouvement populaire pour faire face aux intérêts particuliers qui, selon lui, dominent le gouvernement et la politique. “Notre campagne concerne la création d’un gouvernement et d’une économie qui fonctionnent pour le plus grand nombre, et pas seulement pour le petit nombre”, a déclaré Sanders dans son courrier électronique, demandant à un million de personnes de s’inscrire pour lancer l’effort.

Le sénateur du Vermont a lancé sa candidature contre Clinton en 2016. Cette fois-ci, Sanders figure parmi les leaders , candidats potentiels pour 2020, . Aussi se retrouve-t-il confronté à d’autres progressistes libéraux, chantres récupérateurs de nombre d’idées que le Sénateur avait introduites dans le courant dominant du parti. Cela pourrait lui être plus difficile de susciter le même niveau de soutien fervent d’y il a quatre ans. Il est également susceptible de faire face à des questions sur son âge et sa pertinence au sein d’un parti qui fait de plus en plus entendre des voix nouvelles et variées, y compris celles des femmes et des minorités, groupes que Sanders a eu du mal à rallier à sa cause.

Un anti Trump

Les primaires qui déterminent le candidat du parti commencent en février 2020 dans l’Iowa, et le vainqueur démocrate affrontera probablement le président républicain Donald Trump aux élections générales de novembre. Sanders a été un critique acharné de Trump et, dans son courrier électronique, il l’a appelé “le président le plus dangereux de l’histoire américaine moderne”. “Nous nous heurtons à un président menteur pathologique, un fraudeur, un raciste, un sexiste, un xénophobe et qui sape la démocratie américaine alors qu’il nous conduit dans une direction autoritaire”, a déclaré Sanders.

Parmi les personnes déjà dans la course démocrate figurent les collègues des sénateurs Cory Booker du New Jersey, Kamala Harris de Californie, Kirsten Gillibrand de New York, Amy Klobuchar de Minnesota et Elizabeth Warren de Massachusetts. “Ensemble, nous et notre campagne de 2016 avons entamé la révolution politique. Il est maintenant temps d’achever cette révolution et de mettre en œuvre la vision pour laquelle nous nous sommes battus”, a déclaré Sanders dans son courrier électronique à ses partisans.