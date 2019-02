Une vidéo montre des soldats égyptiens combattant en Libye

Une vidéo montrant prétendument des soldats égyptiens se battant à Derna en Libye, a fait surface sur les médias sociaux, a rapporté le Libyan Observer.

La vidéo montre ce qui semble être des soldats égyptiens qui profanent des cadavres de combattants de la Force de protection de Derna (DPF) sous les décombres d’un bâtiment qui a apparemment essuyé des frappes aériennes. «C’est l’un des chiens», dit un soldat dans un dialecte égyptien en désignant l’un des cadavres. «Nous resterons ici pour les combattre», dit un autre soldat. On ignore si les soldats font partie de l’armée égyptienne ou d’un groupe de mercenaires engagés par le seigneur de guerre libyen, le général Khalifa Haftar, aux côtés d’autres rebelles soudanais et tchadiens. L’armée égyptienne n’a pas officiellement confirmé sa participation.

Derna a été témoin de l’intensification des affrontements depuis le début du mois, entre l’armée nationale libyenne (LNA) et des milices armées connues sous le nom de Force de protection de Derna (DPF). Bien que le nombre de victimes ait été difficile à vérifier, des rapports non confirmés indiquent qu’au moins sept personnes ont été tuées et plus de 30 personnes blessées, dont une femme qui aurait été frappée à plusieurs reprises par des bombardements aveugles. La semaine dernière, le gouvernement provisoire de l’est de Haftar a annoncé que Derna avait été « libérée » et que toutes les opérations de l’armée nationale libyenne avaient cessé dans la région, mais que des dizaines de femmes et d’enfants seraient toujours pris au piège dans la vieille ville, coupées des services de base, y compris nourriture, eau et soins médicaux d’urgence.

Des soutiens de part et d’autre

Les forces de Haftar, associées au gouvernement intérimaire basé à l’Est à Benghazi, ont affirmé avoir contrôlé Derna en juin dernier, après des semaines de combats qui ont coûté la vie à des dizaines de civils et des milliers de personnes déplacées. Cependant, des escarmouches avec le DPF local ont continué, ce que Haftar a tenté de qualifier d’opération de lutte contre le terrorisme. Le général libyen controversé a été soutenu par l’ Égypte, les Émirats arabes unis , l’Arabie saoudite et Israël. Alors que les EAU soutiennent publiquement les résolutions de l’ONU, leur soutien à Haftar a été attribué à leur volonté de renforcer le commandant libyen en tant qu’alternative aux forces islamistes de la région, censées être soutenues par le Qatar et la Turquie.

La Russie et la France auraient également légitimé le rôle de Haftar en Libye, en lui fournissant un soutien financier, militaire et en matière de renseignement. Ce n’est pas la première fois que l’armée égyptienne participe directement au conflit libyen. En 2017, l’armée de l’air égyptienne a mené des frappes aériennes à divers endroits de la ville de Derna, dans l’est du pays, dans le but de cibler des militants d’Al-Qaïda.

L’Egypte et Kadhafi

Toutefois, l’Égypte aurait également dirigé des efforts clandestins pour soutenir Saif Al-Islam Kadhafi , fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, aux prochaines élections présidentielles en Libye prévues pour la fin de l’année. Saif Al-Islam est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, pour son rôle dans l’orchestration de la répression violente de manifestations civiles contre le régime de son père.

Depuis les manifestations contre le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est confronté à une instabilité chronique et à la violence. En 2014, la Libye s’est divisée en camps rivaux, Haftar devenant progressivement la figure dominante à l’est, alignée sur un parlement et un gouvernement régionaux, et s’opposant au gouvernement internationalement reconnu de la capitale, Tripoli.