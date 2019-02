Un ex défenseur des Eléphants confond Emmanuel Eboué et dévoile les raisons de sa ruine

Emmanuel Eboué, footballeur international ivoirien qui a évolué au poste de défenseur et au milieu de terrain, n’aurait pas dit toute la vérité sur sa ruine financière.

L’affaire de la ruine financière du footballeur Emmanuel Eboué a connu un nouveau rebondissement rapporté par afriquesports. Selon le média, sa femme Aurélie Bertrand n’a rien à voir avec sa ruine, mais plutôt un pasteur nigérian installé à Londres, en Angleterre. En effet, un proche de l’ex-défenseur des Eléphants, cité par le média vendredi 22 février 2019, a balayé du revers de la main, la version d’Eboué au sujet de ses malheurs financiers: « Aurélie n’a rien à avoir avec ce qui est arrivé à Manu (c’est le surnom d’Emmanuel Eboué). Notre frère ne dit pas la vérité. C’est un pasteur nigérian qui l’a arnaqué et ruiné ».

Les faits…

Tout a commencé par sa dernière saison à Arsenal, à un moment où le défenseur ivoirien jouait très peu avec les Gunners. L’homme de Dieu aurait pris le contrôle de la vie et des comptes en banque d’Eboué, quand celui a été transféré à Galatasaray (Ligue 1 turque). « Le pasteur avait même trouvé une autre femme à Manu. C’est avec cette dernière qu’il vivait à Istanbul. Il avait abandonné son épouse et ses enfants à Londres », informe le défenseur très proche de Emmanuel Eboué. Par la suite, le joueur a été isolé et endoctriné par le pasteur nigérian « Il n’écoutait plus personne, même Kolo Touré qui l’avait accueilli et aidé à Arsenal. Il n’obéissait qu’à son pasteur à qui il faisait d’incessants virements d’argent. C’est comme ça que Manu (Emmanuel Eboué Ndlr) a fini par se faire ruiner par cet escroc. Kolo lui avait dit de faire attention à ce monsieur.» va t-il conclure.

Et pourtant, en 2017, Âgé de 34 ans, l’homme aux 79 sélections avec la Côte d’Ivoire, expliquait avoir perdu sa fortune, dans le divorce avec son ex-épouse, qui gérait son argent. En parallèle, le joueur a été suspendu un an en mars 2016, pour n’avoir pas payé son agent. Un enchaînement qui lui a fait envisager le pire.