Ufoa : la sanction levée grâce à Mathurin de Chacus mais …

La jeunesse béninoise ne sera pas sacrifiée sous le règne de l’homme d’affaires président de Chacus. C’est ce qu’on peut retenir de cette médiation du président de la FBF qui a permis de lever la suspension prononcée à l’encontre du Bénin il y a quelques semaines. Cependant, le pays des Écureuils devra payer une forte amende.

En effet, le Bénin a été suspendu pour deux ans il y a quelques semaines, par l’UFOA/Zone B, pour avoir renoncé au dernier moment à son tournoi U20 organisé à Lomé.

« Le président de la FBF Mathurin de Chacus vient de débloquer la situation. La sanction est levée.« , a-t-on appris de sources proches de l’instance béninoise de Football avec une correspondance signée par Aka Malan, secrétaire général de l’Ufoa.

On peut retenir que la décision a été prise après l’avis favorable des membres du Comité exécutif de l’Ufoa et dans un esprit de fraternité et pour le bien-être de la jeunesse. », a-t-on appris de sources proches de l’instance béninoise de Football avec une correspondance signée par Aka Malan, secrétaire général de l’Ufoa.

Pour son retour à la compétition annoncée pour septembre 2019 au Sénégal, le Bénin devra payer 5 000 Dollars US conformément à l’article 94 des règlements du Tournoi et l’apurement de la moitié des arriérés, ce qui fait 13.500 $. Somme toute, le Bénin doit payer 18.500 $ à l’instance (soit plus de 9 millions de nos Francs)

Voir le courrier ci-dessous

