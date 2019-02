Tyga, l’ex de Kylie Jenner, s’est fait virer de force de l’anniversaire de Floyd Mayweather (Vidéo)

Le samedi 23 février, l’ex-boxeur Floyd Mayweather a célébré ses 42 ans, dans un club à Hollywood. Parmi les invités VIP figurait le rappeur Tyga. Mais ce dernier n’a pas fait long feu à la soirée puisqu’il en a été viré manu militari.

La fin de soirée a été rude pour Tyga. Ce samedi 23 février 2019, à Hollywood, le rappeur de 29 ans s’est fait sortir de force de la soirée d’anniversaire du boxeur Floyd Mayweather. De sa banquette jusqu’à l’extérieur, c’est dans les bras du videur que Michael Ray Stevenson – de son vrai nom – a fait une sortie remarquée devant French Montana ou encore Tiffany Haddish, également présents aux 42 ans de l’ex-star du ring.

Selon le Daily Mail, Tyga était installé à l’intérieur du club Jadelle’s avec des amis, lorsqu’un homme s’en est pris à lui, le saisissant violemment. Finalement, un agent de la sécurité est intervenu pour séparer les deux hommes, en poussant fermement le rappeur vers la sortie.

Le rappeur américain de 29 ans a essayé de résister, mais en vain… A la sortie du Sunset Room, Tyga a tenté de saisir l’arme à feu de son bodyguard pour en découdre avec cet inconnu. Heureusement, ce dernier n’a pas laissé faire son client et a finalement réussi à l’apaiser après quelques minutes. Tyga, ses amis et son personnel ont fini par partir. Les personnes présentes à l’entrée de la boîte de nuit, n’ont pas pu préciser l’objet de la violente dispute entre Tyga et cet inconnu.

L’Ex de Kylie Jenner a posté une story sur son compte Instagram, où l’on peut l’apercevoir en compagnie du videur, qui l’a sorti avec écrit en dessous : “Pas de mythos de rappeurs. Ici c’est la rue. On a discuté face à face comme deux bonhommes et on a réglé ça comme deux bonhommes. C’est que de l’amour. Maintenant, retour aux choses sérieuses.”

Visiblement, tout semble être rentré dans l’ordre entre les deux hommes.