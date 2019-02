Turquie: sommet International des Femmes Leaders, le Bénin représenté à Istanbul

La conférence internationale des femmes leaders du monde entier a eu lieu mercredi 20 février à Istanbul en Turquie avec la participation de représentants de plusieurs pays et organisations non gouvernementales. Le Bénin a aussi été représenté à cette réunion par Mme Alimatou BADAROU, sous la bannière de l’Association Islamique des œuvres humanitaires au Bénin.

Au total 2000 ONG et parlementaires venus de 110 pays du monde, ont honorés ce rendez-vous axé sur le thème de “International Conscience mouvement” à Istanbul en Turquie. Il s‘agit d’une rencontre qui réunit des femmes musulmanes autour des différents moyens à mettre en œuvre pour la défense des droits des femmes et des enfants dans le monde, en particulier ceux emprisonnés injustement en Syrie. Mme Alimatou BADAROU, seule ambassadrice du Bénin à cette réunion internationale, a porté haut, par sa présence en Turquie, l’image du Bénin, dans sa politique de promotion de la femme et des droits de l’homme à l’échelle international. Elle a ainsi apporté la contribution de la république du Bénin pour interpeller la conscience humaine, face au désastre en Syrie, ou 13500 femmes et enfants sont emprisonnés. Mme Badarou a indiqué au médias turques, que la conférence était très importante pour mettre fin à la guerre en Syrie et libérer des milliers de femmes et d’enfants des prisons.

Le Mouvement de conscience internationale, interpelle tous les chefs d’État du monde entier et les organisations internationales, afin que des pétitions soient organisées, pour libérer la dernière femme et enfant emprisonnés. Un mouvement d’ensemble est attendu avec les médias du monde de façon collective le 08 mars prochain, une date qui consacre la journée internationale de la femme. Pour soutenir ce mouvement, chaque pays aura pour mission de rassembler ces autorités, sa diplomatie et les organisations de droit de l’homme, afin de les sensibiliser sur la question. Notons que cette conférence a été initiée par IHH, une organisation non gouvernementale Turc, qui soutient beaucoup d’œuvres humanitaires à travers le monde.