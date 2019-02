Très détendue, Kate Middleton fait sensation à l’anniversaire de sa mère

La duchesse Kate Middleton s’est affichée dans un look plus décontracté pour l’anniversaire de sa mère.

Sans aucun protocole royal, l’épouse du prince William a dévoilé un look inhabituel et non guidé lors de la soirée d’anniversaire de sa mère Carole, qui a fêté ses 64 ans le 31 janvier 2019. S’inspirant de plus en plus des tenues de Meghan Markle, la femme du Prince Harry, Kate est apparue magnifique, ses cheveux laissés au naturel, dans une robe rouge fluide et des escarpins assortis selon les images publiées par le Mirror. Selon le média, à ses oreilles, des boucles pendantes dans la même tonalité complétaient son look chic et décontracté.

A lire aussi : Meghan Markle déçue, le prince Harry brise un pacte durant sa grossesse

Pour une fois, Kate a participé sans protocole royal à une très belle fête organisée au domicile de Pippa Middleton et son époux James Matthews qui s’est prolongée tard dans la nuit. Toutefois, on ne sait pas si l’entreprise de la famille Middleton, Party Pieces, spécialisée dans la vente d’articles de fête, avait pris en charge la décoration de l’événement.