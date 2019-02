Tomi Ungerer, est mort à l’âge de 87 ans

C’est dans la nuit de ce vendredi 08 au samedi 09 février, que Tomi Ungerer, l’auteur, dessinateur et illustrateur, né à Strasbourg (Bas-Rhin) est mort à Cork, en Irlande, au domicile de sa fille Aria. L’artiste, âgé de 87 ans, est connu pour ses ouvrages de littérature comme : Les Trois Brigands, Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune, Otto, Pas de baiser pour maman, Flix, Le Nuage bleu… Son dernier livre, Ni oui ni non, avait été publié en mars 2018.

Le monde de la culture vient d’enregistrer une grande perte. L’auteur, dessinateur et illustrateur né à Strasbourg (Bas-Rhin) Tomi Ungerer est mort à Cork, en Irlande, au domicile de sa fille Aria, à l’âge de 87 ans. L’artiste est bien connu pour ses ouvrages de littérature pour jeunes et enfants comme : Les Trois Brigands, Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune, Otto, Pas de baiser pour maman, Flix, Le Nuage bleu, etc… dont le dernier titré ‘’Ni Oui Ni Non’’, a été publié en mars 2018 à l’école des loisirs en France. Et c’est bien là que l’artiste a publié tous ses ouvrages qui ont bercé plusieurs générations et sont devenues des classiques.

L’annonce de cette triste nouvelle est faite par le premier adjoint au maire de Strasbourg en charge de la Culture, Alain Fontanel, et son ancien conseiller, Robert Walter et relayée par le site Franceinfo.

Tomi Ungerer est un grand affichiste, peintre, sculpteur, écrivain, amoureux de la nature et des femmes, il s’est aussi illustré dans le dessin érotique et la plupart de ses œuvres sont aujourd’hui conservés au musée Tomi-Ungerer à Strasbourg.

Au plan politique, Tomi Ungerer s’est fait remarquer pour sa position. Il est contre la ségrégation raciale, la guerre au Vietnam, le nucléaire, l’élection de Donald Trump … et a travaillé aussi bien en français qu’en anglais et en allemand.

Le défunt, expatrié en Irlande depuis environ 50 ans, avait été promu fin de l’année 2017, commandeur de la Légion d’honneur pour sa contribution au « rayonnement de la France à travers la culture« . Il a reçu plusieurs prix et distinctions en France, en Allemagne et au plan européen, comme le titre d’ambassadeur auprès du Conseil de l’Europe pour l’enfance et l’éducation ou encore, le prix Andersen, la plus haute distinction pour un auteur de livre pour enfants en 1998.