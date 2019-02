Togo – Crise : « la médiation est terminée », le pays livré à lui-même ?

Le président ghanéen qui est l’un des facilitateurs de la CEDEAO pour la résolution de la crise togolaise, dans un entretien avec la radio RFI, a indiqué que la médiation est terminée et qu’il ne reste que le consensus final.

« La médiation est terminée, mais on est toujours en discussion avec les responsables du Togo, aussi bien de l’opposition que de l’Etat pour essayer de pousser les gens vers le compromis, vers le consensus sur la façon d’aborder l’avenir du Togo », a déclaré Nana Akufo-Addo sur les actions de la CEDEAO pour la résolution définitive de la crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis quelques années déjà. Le président ghanéen a profité pour souligner que son rôle de médiateur était de faire en sorte que les parties se parlent et s’écoutent les uns les autres. Cet objectif étant atteint selon lui, le reste est dans le camp des togolais. « C’est un problème des Togolais. En tant que leader du Ghana, ce n’est pas à moi de dire cela, c’est un problème du Togo. Le plus important, c’est qu’ils arrivent à avoir une vie normale », a-t-il déclaré.

Selon certains analystes et observateurs de la vie politique du Togo, la mission de médiation, qui a consacré une longue période au dialogue sous les bons offices du président ghanéen et de son homologue guinéen, Alpha Condé n’aurait pas vraiment porté ses fruits. Ils estiment qu’à la fin annoncée de ladite médiation le pays sera toujours en proie à ses difficultés et laissé à son sort . Les mêmes problèmes pourraient perdurer vu qu’il n’y a pas vraiment eu d’avancées dans les discussions. Même si Addo indique le contraire et pense que les objectifs de la médiation sont atteints, il n’en demeure pas moins vrai qu’au Togo les vieux démons ne sont pas encore exorcisés.