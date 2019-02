Tendre message de Nathalie Baye, rempli d’amour à sa fille Laura Smet

C’est à travers son compte Instagram, que Nathalie Baye a posté une photo d’elle, complice avec sa fille Laura Smet ce mercredi 20 février avec en légende un message qui en dit long sur ses sentiments. La fille aînée de Johnny Halliday en serait vraiment réconfortée.

Depuis le décès de Johnny Hallyday, les deux femmes se montrent plus proches que jamais. Nathalie Baye a pris l’habitude depuis quelques mois, de poster régulièrement sur son compte Instagram, des clichés souvenirs d’elle et de sa fille présentant leur complicité avec de tendres messages. Le dernier cliché posté par elle, montre une mère et une fille souriantes avec un bonheur de vivre.

Sous ce dernier cliché, il est écrit tout simplement comme message ‘’MA LAURA’’.

Déjà dans un entretien accordé au site Gala, la mère de Laura Smet dit de sa fille : “Elle est très sensible, mais aussi très forte“. Toujours dans la même lancée, un autre message très réconfortant à l’adresse de sa fille Laura, mais aussi de David, qui font face à une bataille judiciaire face à leur belle-mère Laeticia, depuis le décès de leur aimable de père Johnny Hallyday : “J’apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu’à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère”.