Sommet Trump-Kim: “Je suis certain qu’il y aura cette fois de grands résultats”, déclare Kim Jong-Un

Au premier jour d’un nouveau sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis à Hanoi (Vietnam), le leader nord-coréen Kim Jong-Un et le président américain Donald Trump se sont serrés la main mercredi. Ils doivent discuter en tête-à-tête, avant un dîner en compagnie de leurs conseillers.

Le dirigeant nord-coréen s’est aussi déclaré optimiste. “Je suis certain qu’il y aura cette fois de grands résultats qui seront salués par tous”, a déclaré le dirigeant nord-coréen. “Je vais faire de mon mieux pour que cela se produise”.

Ce sommet sera “une réussite” a d’ores et déjà prédit le président américain lors de brèves remarques, après que les deux hommes se sont serrés la main devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens disposés dans un hôtel luxueux de la capitale vietnamienne.

« Merci à tout le monde pour cet accueil formidable à Hanoï. Des foules énormes et tant d’amour », a tweeté un Donald Trump enthousiaste à son arrivée au Vietnam.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019