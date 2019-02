Les 04 candidats présidentiels de l’opposition ont lancé le « Pôle des 04 candidats », pour la surveillance du scrutin présidentiel dont le premier tour est prévu pour le 24 février 2019.

Il y a quelques mois, l’opposition sénégalaise a lancé la « POSE », une plateforme opérationnelle de sécurisation des élections par le biais de laquelle, elle entend veiller aussi à la transparence et le respect démocratique des lois électorales. Mais, cette initiative avec à la tête, Me Mame Adama Gueye n’aura finalement pas duré. Car, elle vient de céder place à une autre initiative de l’opposition dénommée le « Pôle des 04 candidats » à cause des raisons qu’évoque ici, Me Mame Adama Gueye : « la POSE a été initiée sur la base signée par les parties prenantes. Et elle devait fonctionner avec la mutualisation des ressources financières. Mais hier (mardi 19 février), un ami m’a transféré une circulaire qui annonce la mise sur pied du « Pôle des 04 candidats » de l’opposition, qui entend jouer le même rôle que la Pose. Alors étant donné que ceux qui devaient mettre des moyens financiers pour rendre opérationnelle la Pose ont décidé de transférer leurs ressources sur une autre plateforme, j’ai décidé tout bonnement de leur laisser le champ libre », a-t-il expliqué.

Toutefois, l’avocat encourage l’initiative du « Pôle des 04 candidats » des candidats de l’opposition et assure qu’il mettra les moyens dont il dispose pour que le peuple sénégalais puisse avoir une élection libre et transparente, rapporte pressafrik.