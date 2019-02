Sénégal – Présidentielle: Macky Sall réélu dès le premier tour

La commission de recensement des votes vient de proclamer les résultats provisoires de la présidentielle du 24 février 2019. À l’arrivée, le candidat sortant Macky Sall est déclaré provisoirement vainqueur du scrutin avec plus de 58,27% des suffrages exprimés.

Après plusieurs jours d’attente, les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier ont été annoncé ce jeudi 28 février 2019. Selon les résultats officiellement annoncés par Demba Kandji, président de la Commission Nationale de Recensement des Votes de la Cour d’appel de Dakar, Macky Sall à gagné les élections de dimanche passé au Sénégal. Ainsi, le candidat de la coalition Macky 2019, a obtenu un taux de 58,27 % contre 20,50 % pour Idrissa Seck et 15,67% pour Ousmane Sonko. Les candidats Issa Sall et Madické Niang ont obtenu respectivement 4,07% et 1,48% des bulletins exprimés. Il n’y aura donc pas un second tour contrairement aux supputations de plusieurs leaders de l’opposition et certains médias sénégalais.

Cependant, le camp de la coalition Idy 2019, a convoqué son état major chez lui au Point E et se prépare à faire une déclaration.