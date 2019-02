L’équipe du président sénégalais, Macky Sall, a déclaré qu’il avait été réélu au premier tour dimanche, mais l’opposition avait déclaré que les résultats préliminaires des élections montraient qu’un second tour était inévitable.

Sall, que les groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué pour avoir écarté ses adversaires les plus sérieux, a été favorisé après avoir stimulé la croissance économique lors de son premier mandat, mais il a dû obtenir une majorité de voix pour éviter un second tour le 24 mars. La nation ouest-africaine a longtemps été considérée comme la démocratie la plus stable de la région, avec des transitions pacifiques du pouvoir depuis l’indépendance en 1960. Le Premier ministre Mahammed Dionne, allié de Sall, a déclaré que les résultats préliminaires montraient que Macky Sall avait remporté 13 des 14 régions, remportant 57% des suffrages. “Nous devons féliciter le président pour sa réélection au premier tour”, a déclaré Dionne aux journalistes.

Ses commentaires étaient en contradiction avec les déclarations précédentes des principaux candidats de l’opposition, Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts populaire auprès des jeunes, et Idrissa Seck, candidat pour la troisième fois et ancien Premier ministre. Ils ont déclaré qu’un deuxième tour était en train de se dessiner. “Les résultats compilés jusqu’à présent nous permettent de le dire”, a affirmé Seck lors d’une conférence de presse avec Sonko. “Nous ne permettrons pas au président sortant de réprimer la volonté du peuple.” Les résultats officiels sont attendus pour vendredi au plus tard. Sall a gagné son soutien en lançant un ambitieux programme de réformes et d’infrastructures qui a aidé la petite économie exportatrice de poisson du Sénégal à se développer de plus de 6% l’an dernier, l’un des taux les plus élevés d’Afrique. Le président, âgé de 57 ans, a également promis d’offrir des soins de santé universels et un meilleur accès à l’éducation.