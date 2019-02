Sénégal-Présidentielle: Abdoulaye Wade fait la risée de la mouvance présidentielle

Mais, ces menaces proférées par l’ancien chef de l’Etat sénégalais pour s’opposer à la tenue de la présidentielle du 24 février 2019 de laquelle son fils a été recalé par le conseil Constitutionnel ne font ni chaud ni froid au gouvernement en place. Selon le ministre de l’Intérieur, l’ex-président était coutumier des menaces de ce type. En 2015, « il disait qu’on n’allait pas juger son fils, que le pays allait être à feu et à sang. Son fils a été jugé, il a été condamné, il a été emprisonné, rien ne s’est passé », a-t-il rappelé. Une manière de dire que les élections connaîtront leurs épilogues comme prévues sans consentement de Me Wade.

Le ministre de l’Intérieur Sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye, a assuré qu’il était devenu impossible de « truquer des élections » au Sénégal.

« Dans ce pays-là, on ne peut pas, on ne peut plus truquer des élections », a assuré le ministre, se félicitant d’un taux de retrait de plus de 96% des cartes d’identité biométriques servant à voter. Dans un communiqué jeudi, le gouvernement « condamne fermement cette attitude permanente de subversion, d’appel à la violence et à l’insurrection, de provocation et de défiance à l’encontre de la loi et des institutions de la République ». Et préviens que « ceux qui tenteront de perturber la libre expression du suffrage des Sénégalais seront punis conformément à la loi ».