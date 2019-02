Sénégal-Présidentielle: Abdoulaye Wade a-t-il renoncé à sa lutte de saboter les élections ?

L’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui appelle le peuple sénégalais à s’opposer à la tenue des élections présidentielles dont le premier tour est prévu pour le 24 février prochain, a annulé sa tournée nationale y afférente, qui devrait démarrer ce mardi 19 février.

« Je ne dirai rien », a lancé Abdoulaye Wade, face aux médias sénégalais, dès son retour de Conakry où, il a rencontré le président Alpha Condé qui l’a invité. Connu comme très loquace et véhément et beaucoup plus, depuis que la candidature de son fils Karim Wade a été rejetée par le Conseil Constitutionnel, Wade par ses propos défiant les lois électorales suscite maintes interrogations. Mais, ce serait il assagi ou a t’il abandonné la lutte en se rendant chez Alpha Condé alors qu’il avait un peu plus tôt initié une campagne de résistance nationale?

En tout cas, l’annulation de sa « campagne de résistance nationale », qui devait démarrer ce mardi, à Louga et s’étendre sur Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam, pour sensibiliser les sénégalais sur la nécessité de s’opposer au scrutin du 24 février 2019, vient renforcer les soupçons sur un possible échange qui aurait eu lieu entre Abdoulaye Wade et Alpha Condé au sujet de sa fameuse campagne dont certainement les conseils de son homologue l’aurait assagi.

Selon l’information relayée par certains médias dignes de foi, l’ex-chef d’Etat français, François Hollande aurait participé à cette rencontre. Mais pour le PDS, il n’en est rien. “Il n’a jamais été question de médiation pour faire revenir Wade sur sa décision initiale. D’ailleurs Wade et François Hollande ne se sont même pas vus”, fait savoir l’ancien ministre de la Justice Me Amadou Sall, qui ajoute que la rencontre de Me Wade et Alpha Condé a porté, entre autres, sur la stabilité dans la sous région. D’après Me Sall, le président Alpha Condé a également exprimé son inquiétude par rapport a la situation politique au Sénégal.

Le flou persiste..

Le journaliste Alassane Samba Diop dans le 13h en Wolof de Ia radio révèle que : “Entre Abdoulaye Wade, Alpha Condé, Macky Sall et le Procureur du Qatar, qui séjourne depuis dimanche à Dakar ; les négociations sont en cours.” Sénégal Direct va plus loin et dresse le motif de cette visite de Dr Ali Bin Fetais Al Marri en terre sénégalaise. « En fait, son arrivée à Dakar ne serait pas étrangère à l’invitation du président Guinéen à Me Wade qui menaçait de saboter la Présidentielle du 24 février prochain. Aussi, le retour imminent de Karim Wade, candidat malheureux à la Présidentielle, ne serait pas non plus étranger à la venue de cet hôte qui l’avait conduit à Doha, après sa sortie de prison. Pour sûr, un intense lobbying est de mise entre Conakry et Dakar pour régler l’affaire du fils de Wade, condamné mais aussi réconcilier le Pape du sopi et le Président Macky Sall ».

On comprend donc le silence de Me Wade dès son retour de Conakry. Le pape du Sopi qui appelle au boycott du scrutin présidentiel, semble avoir laissé tomber son plan de lutte. On se demande si l’annulation de sa tournée nationale qui devait démarrer ce mardi, à Louga, n’est qu’une première étape d’un rétropédalage ?