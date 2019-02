Sénégal: Me Wade dépose temporairement les armes et atterrit chez Alpha Condé

L’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade, qui a quitté Dakar à bord d’un jet privé ce samedi 16 février 2019, pour répondre à l’appel du président guinéen Alpha Condé, vient d’arriver à l’aéroport international de Conakry.

Le secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais et ancien chef d’Etat sénégalais Abdoulaye Wade, est accueilli chaleureusement dans la soirée de samedi, à l’aéroport international de Conakry, par son homologue guinéen Alpha Condé. Selon la presse sénégalaise, la visite du roi du Sopi en Guinée, s’est faite sur appel du président Alpha Condé.

Pour l’heure, aucun détail n’a été donné sur les points que les deux personnalités politiques vont aborder. On retient juste que, cette rencontre politique intervient dans un contexte où l’ex-chef d’Etat Sénégalais, reste intransigeant sur sa position, celle du boycott des élections présidentielles dont le premier tour est prévu pour le 24 février 2019. Me Wade, avait dès son retour d’exil, lancé un appel à tout le peuple sénégalais de s’opposer à la tenue de la présidentielle « verrouillée » qui, selon lui, est destinée à offrir un second mandat à Macky Sall.

« Assiégez les bureaux de vote, brûlez le fichier électoral, je serai votre avocat », avait lancé Abdoulaye Wade au peuple sénégalais, le mercredi dernier à l’issue d’une réunion du Pds.

Au regard de ces déclarations et des faits qui animent la scène politique sénégalaise, on se demande ce que réserve la visite de Me Wade chez Alpha Condé. Alpha Condé va t’il jouer le rôle d’un émissaire? Si oui…Pourquoi? On s’interroge. Wait and see.