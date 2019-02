Sénégal – Matchs contre Madagascar et Mali: liste des 25 lions convoqués par Aliou Cissé

Le technicien sénégalais Aliou Cissé a dévoilé ce mercredi 27 février 2019, la liste des joueurs convoqués pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019.

En conférence de presse ce mercredi 27 février 2019, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a rendu public la liste des joueurs devant prendre part aux matchs contre Madagascar et le Mali, les 23 et 26 mars, probablement au stade Lat Dior de Thiès. Parmi les 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé, on note le retour imminent de Pape Alioune Ndiaye et Santy Ngom pour ce dernier acte des éliminatoires de la CAN 2019. L’attaquant de Nîmes, Sada Thioub, le gardien de l’équipe nationale U20, Dialy Kobaly Ndiaye, Loum Ndiaye du FC Porto et Krépin Diatta sont appelés pour la première fois…

Ci-dessous la liste des 25 joueurs:

Gardiens: Édouard Mendy, Alfred Gomis, Dialy Kobaly Ndiaye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Salif Sané, Pape Abdou Ciss, Pape Djibril Diaw, Moussa Wagué

Milieux : Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Loum Ndiaye, Krépin Diatta

Attaquants : Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Moussa Konaté, Sadio Mané, Mbaye Hamady Niang, Mbaye Diagne, Santy Ngom, Sada Thioub.