Sénégal : le Procureur du Qatar séjourne depuis hier chez Macky Sall

Le Procureur du Qatar Ali Bin Fetais al Marri est arrivé à Dakar hier, dimanche 17 février, selon la presse sénégalaise pour rencontrer le président Macky Sall.

Entre Abdoulaye Wade, Alpha Condé, Macky Sall et le Procureur du Qatar, les négociations sont en cours, révèle le journaliste Alassane Samba Diop dans le 13h en Wolof de Iradio. « Sénégal Direct » va plus loin et dresse le motif de cette visite de Dr Ali Bin Fetais Al Marri en terre sénégalaise. « En fait, son arrivée à Dakar ne serait pas étrangère à l’invitation du président Guinéen à Me Wade qui menaçait de saboter la Présidentielle du 24 février prochain. Aussi, le retour imminent de Karim Wade, candidat malheureux à la Présidentielle, ne serait pas non plus étranger à la venue de cet hôte qui l’avait conduit à Doha, après sa sortie de prison. Pour sûr, un intense lobbying est de mise entre Conakry et Dakar pour régler l’affaire du fils de Wade, condamné mais aussi réconcilier le Pape du sopi et le Président Macky Sall”. En effet le samedi dernier, sur appel du président Alpha Condé, l’ex-chef d’Etat sénégalais Abdoulaye Wade a atterri à l’aéroport international de Conakry et a été accueilli par Alpha Condé. Selon l’information relayée par la presse guinéenne, l’ancien président de la république française François Hollande a pris part aux échanges entre les deux hommes politiques.

Pour rappel, le procureur qatari lAli Bin Fetais al Marri est celui qui était venu chercher le fils de Me Wade, pour repartir avec lui à Doha, dans la nuit du 22 au 23 juin 2016. Son retour inattendu à Dakar peut laisser plus d’un perplexe quant aux tractations qui sont en train de se dérouler en coulisses.