Sénégal: fin de campagne pour Macky Sall et les candidats à la présidentielle de dimanche

Les candidats à l’élection présidentielle sénégalaise achèvent leurs campagnes électorales vendredi 22 février, alors que les groupes de défense des droits appellent les autorités à veiller à ce que le vote se déroule dans un climat exempt de violence et d’intimidation.

Plus de six millions de citoyens sénégalais se sont inscrits pour participer au scrutin de dimanche, le premier depuis que le pays ouest-africain a ramené le mandat présidentiel de sept à cinq ans en 2016. Cinq candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Le président sortant, Macky Sall, est en quête d’un second et dernier mandat. Sall, 57 ans, est le favori pour remporter le scrutin, après que deux des chefs de l’opposition les plus connus du pays ont été empêchés de se présenter à l’élection.

Il s’agit de l’ancien maire de la capitale Dakar Khalifa Sall, qui n’a aucun lien de parenté avec le président Sall, qui purge une peine de cinq ans d’emprisonnement pour corruption et de Karim Wade, fils de l’ancien dirigeant du pays Abdoulaye Wade, qui s’est exilé au Qatar en 2017, après avoir purgé la moitié d’une peine de six ans d’emprisonnement pour corruption. Les deux nient les accusations, qui, selon eux, ont une motivation politique. Macky Sall, qui a pris ses fonctions en 2012, s’est adressé à ses partisans ce vendredi soir au stade national de football de Dakar.