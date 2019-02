Sénégal – Contentieux électoraux: Barthélémy Dias appelle à attaquer « le siège de Macky Sall »

Les résultats provisoires de la présidentielle du 24 février, proclamés par la commission de recensement des votes ce jeudi 28 février 2019 qui donnent pour vainqueur Macky Sall avec plus de 58,27% des suffrages exprimés, a fait rougir les yeux de l’opposition. Barthélemy Dias, le maire de Mermoz-Sacré, qui remet en cause les résultats du juge Demba Kandji, appelle à la résistance.

La guerre des contentieux électoraux est déclenchée au Sénégal depuis que Demba Kandji, président de la Commission Nationale de Recensement des Votes de la Cour d’appel de Dakar, a déclaré Macky Sall provisoirement vainqueur du scrutin de dimanche dernier. En effet, suite à l’annonce des résultats provisoires, le camp de la coalition Idy 2019, a convoqué son état major chez lui au Point E et se prépare à faire une déclaration. De son côté, le maire de Mermoz-Sacré, Barthélémy Dias, s’affiche très véhément après la publication des résultats et appelle à attaquer le siège de Macky Sall.

« Nous invitons les Sénégalais à la résistance. Je crois que les sénégalais ont une culture de la lutte et ne laisserons pas cette forfaiture passée », a déclaré Barthelemy Dias sur les ondes de la SudFm. « Macky Sall est dans son premier mandat selon la constitution en vigueur. Donc qu’aucun sénégalais ne soit surpris dans 60 mois de voir le président Macky Sall briquer un troisième mandat », a t-il prévenu. « Il faut attaquer le siège de Macky Sall »

Du côté de la mouvance, Mme Mimi Touré Directrice de Cabinet de Macky Sall, est en train de faire une déclaration liminaire suite à la proclamation des résultats provisoires par la Commission Nationale de Recensement des Votes de la Cour d’appel de Dakar qui a déclaré vainqueur le candidat sortant dès le premier tour.

Le candidat de la coalition Macky 2019, a obtenu un taux de 58,27 % contre 20,50 % pour Idrissa Seck et 15,67% pour Ousmane Sonko. Les candidats Issa Sall et Madické Niang ont obtenu respectivement 4,07% et 1,48% des bulletins exprimés. Il n’y aura donc pas un second tour contrairement aux supputations de plusieurs leaders de l’opposition et certains médias.