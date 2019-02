Sanction FIFA: Chelsea interdit de recrutement jusqu’à l’été 2020 !

“Le Comité de discipline de la FiFA, a sanctionné le club de Chelsea pour des infractions relatives à des transferts internationaux et à l’enregistrement de joueurs âgés de moins de 18 ans”, détaille la FiFA, dans un communiqué. “Le Comité de discipline a sanctionné le club de Chelsea par une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de transferts. (…) En plus, le club a été condamné à une amende de 600.000 francs suisses et à 90 jours, pour régulariser la situation avec les joueurs mineurs concernés.”

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz

— FIFA Media (@fifamedia) February 22, 2019