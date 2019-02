Saint-Valentin: suicide d’une étudiante de 23 ans à Abidjan

En Côte d’Ivoire, une jeune fille de 23 ans s’est suicidée après avoir attendu en vain son petit ami, jeudi 14 février 2019, jour de la Saint Valentin.

Après avoir attendu son petit ami pendant plus de 16 heures, le jour de la Saint Valentin, Sandra, étudiante en informatique à la Cocody University se serait donnée la mort. La jeune fille avait prévu passer une merveilleuse journée de la Saint-Valentin et avait acheté une bouteille de champagne, avait habillé son lit de fleurs et s’était préparée à passer un moment adorable avec Donald. Elle attendit ce dernier pendant plus de 16 heures en vain alors qu’il avait déjà dit à Sandra qu’il était sur le chemin. A 22 heures, incapable d’attendre plus longtemps, elle s’est suicidée et a écrit une lettre à Donald son petit ami. Selon les voisins qui, après avoir constaté son absence, ont forcé la porte le lendemain, elle aurait pris une overdose de comprimé et a expliqué la raison de son geste dans la lettre qu’elle a laissée à son petit ami.

” Après tout ce que nous avons traversé ensemble, je t’ai donné mon sang, mon argent, j’ai vendu ma télé juste pour te rendre heureux. Mes parents m’ont abandonné juste parce que j’ai refusé de ne plus t’aimer et regarde maintenant comment tu m’abandonnes le jour de la Saint Valentin. Je suis profondément blessé et je ne peux plus continuer ce genre de vie. je te souhaite le meilleur . Adieu mon amour Donald ” peut on lire dans la lettre.

Selon les voisins de Sandra, elle aurait été assassinée et masquée comme un suicide. De ce fait, une enquête a été ouverte tandis que son petit ami Donald reste pour l’heure introuvable.