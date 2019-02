Saint Valentin: loin de Meghan Markle, Harry la garde près de son cœur (photo)

Comme annoncé, le prince Harry a fêté la Saint Valentin loin de London sans son épouse Meghan Markle. Actuellement en Norvège avec la marine britanniques, le prince Harry n’a pas oublié son épouse, la Duchesse de Sussex en ce jour de la Saint Valentin. Dans son igloo, il y a installé plusieurs photos de son bien aimée, la future mère du Royal Baby.

C’est en solo que le couple, Harry et Meghan Markle a fêté la Saint Valentin 2019. Cette année, le duc et la duchesse de Sussex passent en effet la fête des amoureux bien loin l’un de l’autre. Si Meghan Markle est à Londres, le prince Harry se trouve actuellement en Norvège, aux côtés des troupes britanniques où il assure une obligation familiale. Les militaires anglais ont eu une tendre attention à son égard, afin qu’il ne passe pas la nuit tout seul, mais accompagné de son épouse autrement. En effet plusieurs photos de Meghan Markle ont été accroché dans son « box privé » par ces derniers. Et comme on le dit souvent: « Loin à cause de la distance qui sépare, mais près du cœur grâce à l’amour »

Pour quelles missions est-il à Norvège ?

‘’Le prince Harry s’y est rendu pour revivre les mois qu’il a passés dans l’Armée britannique et d’être totalement immergé dans l’exercice. Ainsi il pourra être au courant des plans de bataille top secret’’, a expliqué la Couronne avant son départ. Ce sera un rythme rapide, extrêmement réaliste et son implication est une bonne nouvelle pour les Marines, qui y verront un message d’encouragement très positif.