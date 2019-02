Saint Valentin: Laetitia Hallyday « redéclare son amour » à Johnny à travers un message déchirant

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin au soir, la veuve du rockeur, Laetitia Hallyday, poste des photos d’elle et de son ex-amour sur son compte Instagram. Sous ces clichés qui présentent les deux amoureux, elle y a laissé en légende, une déclaration d’amour très émouvante.

Laetitia Hallyday n’a pas encore fini de faire son deuil même si certaines presses informent qu’elle serait au début d’une nouvelle histoire d’amour. La preuve de ce deuil persistant est le message déchirant qu’elle a posté en légende de ses photos et de celles de son « homme » sur son compte Instagram, ce jeudi 14 février 2019. Le choix de cette date n’est pas fortuit. La veuve de l’idole des jeunes (Johnny Hallyday) exprime à travers ce message la douleur qui continue de l’étreindre spécialement en ce jour si particulier. Elle profite aussi pour faire une « nouvelle déclaration d’amour » toujours à l’endroit de son désormais feu Johnny Hallyday, avec qui elle a partagé la vie pendant plusieurs années et aussi sûrement de très bons moments. Ensemble ils ont deux enfants , Jade et Joy. Amour éternel ?