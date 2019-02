Saint-Valentin: Beyoncé ultra-glamour en robe rouge en dentelle (Photos)

Beyoncé a évidemment fêté la Saint-Valentin aux côtés de son mari Jay-Z. A cette occasion, la chanteuse avait opté pour un look aussi sexy que romantique qui a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux !

Si de nombreuses stars ont posté via les réseaux sociaux leur look pour ce jour placé sous le signe de l’amour, Beyoncé a attendu ce weekend pour dévoiler la tenue qu’elle avait choisie pour célébrer la journée des amoureux aux côtés de son mari, Jay-Z. Comme à son habitude, la chanteuse était particulièrement sexy et son look était parfaitement dans le thème de la Saint-Valentin.

Pour ce jour romantique avec son rappeur de mari, Beyoncé s’était glissée dans une robe moulante rouge en dentelle, agrémentée de nœuds au niveau de ses poignets et signée Christopher Kane. Il semblerait que la mini-robe comportait un corsage en latex, qui rendait la star encore plus rayonnante et sexy. La chanteuse accessoirisait sa tenue d’une pochette en strass, brillant de mille feux et en forme de cœur. Elle misait également sur des sandales à fines lanières noires Jimmy Choo, une bague XXL et même des lunettes de soleil rouges. Beyoncé a le souci du détail et c’est ce qui fait toute la différence !