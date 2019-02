Royaume-Uni : à la découverte du passe-temps favori du prince Harry

Le prince Harry n’a toujours pas été aussi sage qu’il en l’air de nos jours . C’est ce que nous rapporte un média britannique qui s’est permis de revenir sur le passé d’un membre de la famille royale britannique, celui-là même qui faisait peur à la reine Elizabeth II.

Le prince Harry a eu une enfance et une adolescence qui a été forgée à son goût, et non comme le voyait le palais de Buckingham et spécialement la reine Elizabeth II. C’est dire que ce dernier a toujours eu une vie libre comme il le souhaitait dans son adolescence et son début jeunesse. D’ailleurs, c’est la même chose qu’il a toujours voulu pour ses futurs enfants. Mieux il a clairement exprimé cette intention, de voir ses enfants grandir loin du trône.

En effet, le prince Harry a longtemps été l’enfant terrible que la famille royale britannique ait eu. Car dans sa jeunesse, il avait un passe-temps qui ne plaisait pas vraiment aux habitants de Buckingham Palace : la moto. Puisque quand il était jeune, le prince Harry aimait se mettre au guidon de sa Ducati 1199, un engin de sport fabriqué en Italie. Il a même participé en 2008, à un rallye à travers l’Afrique du Sud pour récolter des fonds pour des organismes de bienfaisance.

« Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours eu une passion pour les motos depuis que je suis tout petit. J’avais l’habitude de faire beaucoup de karting quand j’étais plus jeune, puis après je suis passé au quad et finalement à la moto. Cela m’aide à rester anonyme avec mon casque. Il permet de me détendre. J’apprécie simplement tout ce qui concerne la moto et la camaraderie qui va avec » avait expliqué le prince Harry il y a quelques années, selon L’Express UK.

Mais si son hobby a toujours été la moto, cela n’a jamais rassuré la famille royale. C’est du moins ce que rapporte un proche de la famille. « Cela effraie vraiment les habitants du Palais de Buckingham et spécialement la reine Elizabeth II. C’était étrange. Sa mère fuyait constamment les paparazzis, qui étaient à moto. Et maintenant, son fils utilise une moto pour les mêmes raisons » a déclaré le photographe James Whitaker dans le documentaire Chasing the Royals.