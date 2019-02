Ronaldo loue les qualités de Messi et Cristiano 

Choisir le meilleur parmi les deux superbes stars du football mondial à savoir Cristiano et Messi, est l’un des exercices épineux, qui amassent autant de polémiques entre les statisticiens du foot. Interrogé à ce sujet, l’ancienne gloire du Brésil, Ronaldo, a craché son petit morceau.

Ronaldo Luis Nazário de Lima, s’est exprimé sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, confiant l’admiration qu’il a pour la Pulga : « Messi m’excite, me fait rêver, me divertit, c’est un joueur très spécial » a lancé Ronaldo, au micro de Sky Sport, avant d’évoquer Cristiano Ronaldo. « Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo bien sur, qui est un autre joueur spécial avec énormément de qualités et une force incroyable. Ces deux joueurs me font véritablement rêver ».

Ancien joueur du Barça et le Real Madrid, la star brésilienne a réalisé nombre de ses meilleures saisons avec le maillot blanc et a fait partie de la célèbre génération des Galactiques avec Zinedine Zidane, David Beckham ou encore Roberto Carlos et Luis Figo.