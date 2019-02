Rixe mortelle à Paris: le rappeur MHD en prison, son concert à Genève annulé

Le rappeur parisien est toujours sous les verrous en France. Par conséquent, sa venue, prévue en Suisse romande le 21 mars 2019, est annulée.

Les fans de MHD s’attendaient à cette nouvelle. Elle est désormais officielle. Le rappeur de 24 ans, ne se produira pas sur la scène de l’Arena à Genève le 21 mars 2019. Opus One, organisateur du concert genevois, indique laconiquement dans un communiqué que «pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert est annulé». Tous les billets achetés seront remboursés jusqu’au mardi 23 avril 2019.

MHD impliqué dans une rixe mortelle

Pour rappel, MHD de son vrai nom Mohamed Sylla, inventeur de l’afro-trap, est en détention provisoire après avoir été mis en examen le 17 janvier 2019, pour «homicide volontaire» dans l’enquête sur la mort d’un jeune homme, en juillet 2018, lors d’une rixe à Paris.

Malheureusement, de nouvelle preuves viennent confirmer le fait que l’artiste se trouvait sur le lieux de la rixe mortelle survenue l’été dernier. La justice soupçonne le chanteur d’avoir participé à la rixe qui a tué Loïc K. dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, dans le 10ème arrondissement de Paris. Et pour le moment, il nie en bloc avoir un lien dans cette dramatique affaire.

Mais, la justice pense autrement, car sa voiture était sur les lieux du drame. Elle a été ensuite essuyée et carbonisée. Selon Le Parisien, plusieurs vidéos montrent une silhouette qui ressemble à celle de l’artiste, avec des vêtements de la marque Puma (introuvable dans le commerce et réservée aux ambassadeurs de la marque de sportswear, dont il fait partie). Du coup, sa demande de libération vient d’être refusée par la justice. MHD reste donc en prison, malgré l’appel fait par son avocate Me Elise Arfi. Sa demande a été rejetée par la justice le 31 janvier. « Nous soutenons que monsieur Sylla n’a pas pris part aux faits et restons mobilisés pour solliciter sa remise en liberté » a indiqué l’avocate du rappeur MHD.

Bien étendu, de nombreuses stars et rappeurs envoient tout leur courage au jeune rappeur qui se retrouve dans une sérieuse affaire qui pourrait entacher sa carrière et lui coûter sa liberté. Il peut donc compter sur Black M, Dadju et bien d’autres pour le soutenir à l’extérieur.