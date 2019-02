RDC: Vital Kamerhe, DC de Félix Tshisekedi officiellement marié à l’ex de l’artiste JB Mpiana (vidéo)

Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du nouveau Président congolais Félix Tshisekedi s’est officiellement marié samedi 16 février 2019.

Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, né le 4 mars 1959 à Bukavu, est un économiste et homme politique de la République démocratique du Congo. Actuellement Directeur de cabinet du nouveau Président congolais Félix Tshisekedi, sa femme et lui se sont dit “oui” devant l’officier de l’Etat-Civil à Amida Shatur. Il est ainsi officiellement lié par les liens du mariage avec Didi Kinuani mère de ses 2 enfants. La mariée est l’ex-épouse du musicien JB Mpiana avec qui elle a eu 4 enfants.

Ancien secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Vital Kamerhe devient le directeur de campagne du président Joseph Kabila lors des élections de 2006, avant de tomber en disgrâce en 2009. En décembre 2010, Vital Kamerhe lance son propre parti politique, l’Union pour la nation congolaise (UNC), et se porte candidat à l’élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il remporte 7,74 % des suffrages et sa campagne a été occultée par le duel entre le président sortant, Joseph Kabila et son opposant Étienne Tshisekedi de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).