RDC – Sanctions américaines: la CENI fustige la mesure des Etats-Unis

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) rejette « les allégations de corruption et/ou de violations de droits de l’homme, d’abus ou d’atteinte à la démocratie dans l’exercice de sa mission » telles que formulées dans le communiqué du département d’Etat des USA.

La CENI de la République Démocratique du Congo a réagi face aux mesures de sanction américaines qui visent au total cinq personnalités congolaises à savoir Corneille Nangaa, président de la commission électorale du pays; son adjoint Norbert Basengezi et son conseiller Marcellin Mukolo Basengezi; Aubin Minaku Ndjalandjoko, président de l’Assemblée nationale de la RDC; et Benoit Lwamba Bindu, président de la cour constitutionnelle. Pour la centrale électorale congolaise, les allégations des Etats-Unis sont contraires à la bienséance. Car, selon elle, les cadres de la CENI, n’ont à aucun moment failli à la mission à eux assignée : « La CENI voudrait rappeler à l’opinion tant nationale qu’internationale qu’elle poursuit avec abnégation, détermination et professionnalisme sa mission constitutionnelle de conduire le processus électoral en RDC », précise le communiqué de la centrale électorale.

Interdiction de voyage aux USA

Les cinq personnalités congolaises, sont interdites de voyager dans le pays d’Amérique, selon le communiqué du département d’Etat américain, « en raison de leur implication dans une corruption importante, des violations des droits de l’homme ou une atteinte à la démocratie ».

« Ces personnes se sont enrichies par la corruption, ou ont dirigé ou supervisé des violences contre des personnes qui exercent leurs droits de réunion pacifique et leur liberté d’expression », a déclaré le département d’Etat dans un communiqué. « Ils ont opéré en toute impunité aux dépens du peuple congolais et ont fait preuve d’un mépris flagrant pour les principes démocratiques et les droits de l’homme », indique le document.

Il faut noter que les restrictions affectent également leurs familles. Il faut souligner également que l’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ) et l’Association Africaine des Droits de l’Homme (ASADHO), ont appelé les Etats-Unis à élargir leurs sanctions annoncées ce vendredi à d’autres personnalités congolaises.