RDC: Martin Fayulu saisit la cour africaine pour réclamer la vérité des urnes

Martin Fayulu, le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 30 décembre dernier vient de saisir la cour africaine des droits de l’homme et des peuples à Arusha. Il remet en cause la crédibilité des résultats proclamés par la cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a confirmé M. Tshisekedi président élu de la RDC avec 38,57% des voix, suivant les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Mais, ses résultats ne reflètent en rien, la vérité des urnes, selon l’opposant Martin Fayulu qui s’est auto-proclamé chef de l’Etat « légitime » et a appelé à la désobéissance civile. M. Fayulu a déposé une requête auprès de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples à Arusha pour « réclamer la vérité des urnes« .

Pour lui, respecter « l’expression du vote populaire », est plus que jamais impératif et en aucun cas, il ne saurait toléré qu’une tractation politique entre « deux personnes (Kabila et Féilix Tshisekedi)» piétine la démocratie de la RDC. A quoi servent les élections, si le peuple qui est le souverain, s’exprime dans un sens et que finalement on attribue sa voix à quelqu’un d’autre? S’interroge Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier.

Respecter la vérité des urnes…

« Cette cour a une jurisprudence. Elle a déjà condamné d’autres pays pour tricherie et pour cas de vol électoral. J’espère qu’elle sera constante dans sa jurisprudence et qu’elle fera en sorte qu’une recommandation et une résolution soient émises à l’endroit de la RDC pour qu’on respecte la vérité des urnes », affirme Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo (MLC) et porte-parole de la coalition électorale Lamuka.

Des preuves non examinées

Martin Fayulu affirme avoir apporté des preuves à la Cour Constitutionnelle congolaise, attestant sa victoire à l’élection présidentielle du 30 décembre dernier, mais ses preuves n’ont jamais été examinées. Il va sans dire selon ce dernier que la compilation n’a jamais eu lieu et que les résultats seraient préfabriqués.

Cette requête de Martin Fayulu déposée à la cour africaine des droits de l’homme pour réclamer la vérité des urnes, intervient dans un contexte où, le nouveau président de la RDC selon les résultats proclamés par la cour congolaise, Félix Tshisekedi, a entamé sa toute première tournée sous régionale pour renforcer sa coopération avec ses homologues qui l’a conduit tour à tour à l’Angola, au Congo et au Kenya.